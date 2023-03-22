Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek
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Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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