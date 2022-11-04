Sağlık Bakanı Koca’dan İzmir’deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, panik sebebiyle olumsuz etkilenen 64 kişiden biri ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1’i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun.”

Balkondan atlayan gencin tedavisi sürüyor

Deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral’ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Saral, merkez üssü Buca olan 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.

Mahalle sakinleri o anları anlattı

Saral’ın komşusu Barış Koşarer, AA muhabirine, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi.

Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, “Efe’nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm.” diye konuştu.

Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı.

Deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, “Efe’yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Efe Altay Saral’ın, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü öğrencisi olduğu öğrenildi.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Sözbilir: Tuzla Fayı’nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de AA muhabirine, saat 03.29’da meydana gelen depremin ana şokunun Buca-Gölet mevkisi yakınlarında kaydedildiğini ifade etti.

Ana şoktan sonra meydana gelen 50’nin üzerindeki artçı şokların yaklaşık doğu-batı uzanımlı bir faylanmanın geliştiğini gösterdiğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

“Ana şok ve artçı depremler Buca Fayı hattına paralel bir şekilde uzanıyor. Bu fay batıya doğru Tuzla Fayı’na bağlanıyor. Dolayısıyla bu depremde Tuzla Fayı’nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı. Bu fay 5 kilometre uzunluğunda, üretebileceği deprem de 5 civarında olabilirdi. Zaten 4,9 büyüklüğünde deprem üretmiş oldu.”

Türkiye genelinde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında İzmir için 227 eylemin belirlendiğini anımsatan Sözbilir, bu çerçevede yapı stoğu, kentsel dönüşüm, yapı stoğu envanteri belirleme gibi konularda hızlıca çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)