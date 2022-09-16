Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için başvuran doktor sayısı 7 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirterek “Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.” ifadesini kullandı. (AA)