Sağlık Bakanı Koca: Asistan hekimler ayda en fazla 8 nöbet tutacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları, yeni yönetmelikte 8’i aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ‘Beyaz Reform’ adı verilen sağlıkçılarla ilgili yeni yönetmelik üzerine konuşan Bakan Koca, sağlık sisteminin yükünü asistan doktorların çektiğini belirterek, “Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 8 nöbetten fazla olmayacak” ifadesini kullandı. Koca, beraberinde bulunan bir sağlık personelinin, “Yönetmelikten memnunuz ama nöbetleri çok. Çocukları evlendiremiyoruz Sayın Bakanım” sözleri üzerine, “Evlenecekler. 8 nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor” diye konuştu.

‘MECLİS’İN İRADESİ EN ERKEN DÖNEMDE DEVREYE GİRECEK’

Bakan Koca, TBMM’nin 1 Ekim’e kadar kapalı olması nedeniyle kanun değişikliğine gidilemediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz, eğitim araştırma hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu Kabine sonrası. Bundan böyle intern, yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız ‘niye halen bu bize ödenmiyor’ diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, Meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek.”

’24 SAATTEN FAZLA ÇALIŞILMAMASI YÖNETMELİKLE NETLEŞTİRİYORUZ’

Asistan doktorlara getirilen iyileştirmelere değinen Bakan Koca, “Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte 8’i aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” dedi. (DHA)