Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yayılan iddialar asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, “Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır.”

(AA)