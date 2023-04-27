Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ”Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün memleketi Konya’ya geldi. Bakan Koca ilk olarak baba ocağı Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi’nde Danimarkada yaşayan geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren halasının oğlu Fuat Çelik’in (51) cenaze törenine katıldı. Bakan Koca daha sonra da Karatay 09 Nolu 70.Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti.” dedi.

‘DÜNYADA CESARET EDİLEMEYEN BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ’

Bakan Koca, tüm vatandaşların eşit olarak faydalandığı sağlık sisteminin bulunduğunu belirterek, ”Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Bu bir devrimdir. Aile hekimliği uygulaması da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılmış yeniliklerden biridir. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin kendi doktoru var. Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden biri de evde sağlık hizmetleridir. Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda. 80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde, evde sağlık hizmeti programına dahil ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Koca, kullanılan ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90ının artık ülkede üretildiğini kaydetti. Koca, ”Bir başka büyük atılım ise Türkiye’nin ihtiyacı olan aşıların yüzde 87sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için, ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin inşaatına devam ediyoruz.

Pandemi döneminde yerli aşımız Turkovacı üretmiş olmamız ise, başlı başına bir övünç konusudur. Yetişmelerinde, son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da övünç duyun”dedi.

Bakanlık olarak Konya’ya yapılan sağlık yatırımlarını anlatan Bakan Koca, 83 tesisin bugün toplu açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. (DHA)