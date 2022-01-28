Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken belirlendi

Eski Beşiktaş yöneticisi, sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ortağı olduğu restoranda öldürenlerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Organize Suçlar, cinayete karışanların isimlerini ve 42 yaşındaki avukatla yaşanan telefon trafiğini tespit etti.

Sunucu Ece Erken‘in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı ve dört kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, cinayete dair bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.

Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy’de yaşanan silahlı saldırı sonrası iki çocuk babası 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.

Cinayet sonrası gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken; Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman‘ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

“AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM”

Suphi Malgaz, Emniyet’te ‘bilgi sahibi’ olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan’la arasında 65 bin liralık alacak-verecek meselesi yaşandığını belirterek, Karakan’ın kendisine, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” dediğini ileri sürdü.

YAZILI BELGE OLMADAN İMZALAMA

Malgaz, kendisini bir dönemin suç örgütü elebaşılarından Ali Yasak‘ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak‘ın çağırmasıyla Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

YEŞİL İLE MAHMUTYAZICIOĞLU TARTIŞTI

Bunun üzerine aracı olan Seccad Yeşil’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan’ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan’a parayı Mahmutyazıcıoğlu’ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” denildi.