Sadakatsiz 2. son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Kanal D’de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü ardından büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi bu akşam ikinci bölüm ile ekranlara geldi. Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayınlanan son bölümünde, Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verdi. İşte Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

SADAKATSİZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D’nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizi ikinci bölüm konusu şöyle;

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.

HİKAYE

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır…

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri… Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

OYUNCU KADROSU

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Eren Vurdem(Mert), Yeliz Kuvancı(Bahar), Olcay Yusufoğlu(Serap), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Emir Tarık Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)