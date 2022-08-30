Son günlerde:

Türkiye’nin Suriye’de Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemde…

Dışişleri Bakanı da bu iddiaları:

Yalanlamadı…

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Tam da bu sırada…

İran medyası bir iddiada bulundu:

“Türkiye, Suriye muhalefetinin ülkeden ayrılmasını istedi…”.

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Doğru mudur bilemem…

Ama…

Doğru olmasını:

“Temenni ederim…

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Peki…

Muhalifler Suriye’den ayırılırsa…

Türkiye’ye gelmeyecekler mi?..

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Gelemeyeceklerinin çözümünü 10 yıldır:

Anlatmaya çalışıyorum…

Ama…

Bir kez daha hatırlatayım…

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Dünya siyasetini tasarlayan tüm ülkeler Esad’ı:

Dört federal bölgeyi kabul etmeye zorlayacak…

Hatta: Mecbur bırakacaklar…

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Yani…

Dört federal devletten oluşan:

Suriye Birleşik Devletleri (İçinde “Arap” etnik kimliği geçmeyecek) kurulacak…

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Bu federasyonlardan birine…

Meselâ:

İsrail’e yakın olanına muhalifler yerleştirilecek…

★

Bir diğeri:

Kürtlerin yaşadıkları bölge…

Üçüncüsü:

Türkmenlerin yaşadıkları bölge…

Dördüncüsü ve “Merkezî” olanı ise: Esad’ın yönetimindeki bölge olacak…

★

Muhaliflere neden İsrail ile sınırı olan bölge?..

Kıpırdamaya kalkarlarsa…

Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar diye…

★

Saçmalamış olabilir miyim?..

Olabilir…

Ancak…

Ülkeleri:

Yıllarca yöneten politikacıların saçmalamaya:

Hakları var da…

Benim saçmalama:

Hakkım yok mu?..

★

Hem: Onlar saçmalayınca milyonlarca insan…

Ya:

Hayatını kaybediyor…

Ya:

Servetini…

Ya da:

Geleceğini…

★

Ben saçmalarsam:

Zararı kendime…

Onlara müteşekkiriz…

Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun…

Müthiş zaferin Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere…

Silah arkadaşlarının…

Gazilerimizin…

Ve tabii ki en çok da şehitlerimizin:

Mekânları cennet olsun…

Âmin…

Yutturuyorsunuz?..

Bakan Bozdağ, Gülşen’in tutuklanma kararını eleştirilere sert çıktı:

“Hâkim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan da ‘bunun (Gülşen’in) yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildi’ deyin…”.

★

Bi güldüm…

Bi güldüm…

★

Yav arkadaş…

Partililerinizin…

Bakanlarınızın…

Yönetiminizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının…

Ve hatta:

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının bulaştığı:

Milyarlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet skandalı:

“Yenilir yutulur bir şey mi?..”.

Ki:

★

Hem kendiniz yiyor yutuyor…

Hem de…

Milyonlarca cahil zavallıya:

Yutturuyorsunuz?..

Ar damarı çatlağı

Sedat Peker’in rüşvet yazışmalarını ifşa ettiği yolsuzluk ağı içerisinde olduğu ileri sürülen:

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu…

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek:

İstifa etti…

★

Gördünüz mü?..

Ne kadar:

Hassas adammış…

“Suçlanmış” olmaktan…

Nasıl da utanmış:

★

Demek ki…

Ar damarlarında…

Henüz çatlamamış…

Kısacık bir kanal:

Varmış yani…

Orta direk yok oldu

Soru şu:

Özel bankalar ve…

Özel sermaye şirketleri:

Batar mı?..

★

Canlarım…

Hem bankalar…

Hem de:

Döviz borcu olan özel şirketler…

İki yıl kadar önce başlatılan operasyonla:

Kurtarıldı…

★

O nedenle…

Borsada bugünkü yükselişin sebebi:

Bankalar ve şirket sermayelerinin…

Gerçekten de:

“Batmayacak kadar güçlenmiş” olması…

★

Peki…

Sanayi şirketlerini ve özel bankaları kurtaran kaynak nereden bulundu?..

Orta direk ne güne duruyordu?..

★

Orta direği yok edip…

Onların üç kuruşluk gelirlerini ve servetlerini: Özel bankalara…

Ve…

Özel şirketlere transfer edince:

Orta direk battı…

Özel banka ve şirketler: Yükseldi…

Nasıl yani?..

Haber 1:

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

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Haber 2:

TÜİK, ekonomik güven endeksinin ağustosta, temmuzdaki 93,4 değerinden 94,3’e yükseldiğini açıkladı.

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Yav arkadaşlar!..

Ekonominin güvenilmezliğini anlatan iktisadî verilerden biri olan dış ticaret açığı:

7 ayda 62 milyar dolara yükseldiyse…

Nasıl oluyor da:

Ekonomik güven endeksi:

1 puan da olsa:

Artıyor?..

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Yani efendiler…

Dış güçler(!) buna:

“Oximoron” deyip: Gülünce lütfen: Öfkelenmeyin…

Dünün tweeti…

Suna Varol

@SunaVarol_

Hamza Yerlikaya’nın diploması sahte çıkıyor.

Diyanetten ses yok

Dindar nesilden ses yok

Yandaş yazarlardan ses yok

Cami cemaatinden ses yok

Erdoğan’dan ses yok

Bahçeli’den ses yok

Süleyman Soylu’dan ses yok

“Sol elle yemek” için 50 kere açıklama yapan züppelerden çıt yok…