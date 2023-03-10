Saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yanında taşıdıkları poşette saç kremi kutusu içine gizlenmiş 900 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yapılan çalışmalarda içinde 3 kişinin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki M.A., M.N. ve L.K., yanlarında taşıdıkları poşetle birlikte aşağı indirildi. Şüphelilerin yanındaki poşetin içini açan ekipler, saç kremi içine gizlenmiş 3 parça halinde toplam 900 gram metamfetamin ele geçirdi.

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve L.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.N. ise tutuklandı.

(DHA)