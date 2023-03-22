Sabiha Gökçen, mezarı başında anıldı

Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 22’nci yılında Cebeci Şehitliğindeki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Gökçenin ailesinin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile eski Türk Hava Kuvvetleri komutanlarından Abidin Ünal, Ersin Celasin ve Türk Hava Kurumu Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel katıldı. Gökçenin mezarına çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Gökçen’in öz geçmişi hakkında bilgi verildi. Törende Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılarak dua edildi.

Atatürk’ün manevi kızı, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001’de 88 yaşında vefat etmişti. (DHA)