Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
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Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sabancı Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır.

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Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
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