Saatli bomba patlamadı

Harika başlayan bir karşılaşma… Daha 22. dakikada da 2-0’lık skoru yakalamayı başarıyorsun. Ama mücadelenin ikinci yarısında Aboubakar çıkıp Cyle Larin oyuna giriyor. Rakibin Başakşehir bitik ancak buna karşın da geçen yılın şampiyonu. Bu gereksiz maceraya gerek var mıydı? Futbol 45 değil, 90 dakika. İlk yarıda sahayı komple domine eden, rakibini ezen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda ise çok şükür hücumu hatırlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın hamleleriyle Başakşehir. Kupa karşılaşmalarında “Favori yoktur” düşüncesine katılmakla birlikte Beşiktaş’ın özellikle ikinci yarıda silindiğini söylemek lazım.

Bunun nedeni hafta sonundaki Fenerbahçe derbisi mi yoksa mücadeleye yeterli derecede kafa olarak hazırlanamayan bir takım mı? Sezon başından bu yana düşünsel anlamda takımın ve yönetimin çok önünde olan bir Sergen Yalçın Hoca için bu maçın planlaması anlamında aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ama hakkını da şöyle teslim edeyim. Bunu bir kürek takımı olarak düşünürsek o küreği tek kişi çekerse başarı hayal olur. Uzatmada golle turlasa da siyah-beyazlılar, özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi çok soru işareti bıraktı.