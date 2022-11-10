Saat 9’u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma töreni düzenlendi.

10 Kasım’a özel olarak İstanbul Havalimanı’nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

İSTANBUL ADALET SARAYI’NDA 09.05

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’nda anma töreni gerçekleştirildi. 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Hakimler, Cumhuriyet Savcıları ve Adliye Personeli katıldı. Tören bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.

D-100 KARAYOLU’NDA 09.05

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle 09.05’te D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii’nde sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında D-100 Cevizlibağ mevkiinde sürücüler seyir halindeki araçlarını durdurarak inerken, toplu taşıma araçlarında, metrobüs durağında, ve üst geçitte, saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Ulu Önder’i andı.

AVCILAR’DA 09.05

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılmasının 84’üncü yıldönümünde tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anılırken, Avcılar’da D-100 karayolunda bulunan sürücüler saat 09.05’te durarak, korna çaldı veya araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

ARAÇLAR DURDU, KORNALAR ÇALDI

Atatürk’ün yaşama gözlerini yumduğu saat 09.50’te Avcılar metrobüs üstgeçidinin bulunduğu D-100 karayolundan geçen sürücüler siren sesi ile birlikte motorlarını durdurdu. Sürücülerden bir bölümü inerek saygı duruşunda bulunurken, bazıları da duydukları acıyı korna çalarak sirenlere eşlim etti.

“ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK VE ATATÜRK”

Metrobüs üstgeçidinde Ata’ya saygı için duran gençlerden biri, bu tarz günleri yas anma günü olarak görmediğini, bir ölüden söz etmediğini, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yaşatacaklarını söyledi. Sadiye Yıldız ise, “Atatürk olmasa bugünleri göremezdik. Bu kadar da rahat yaşayamazdık. Özgürlük kadar güzel şey yok. Söylenecek tek söz özgürlük, bağımsızlık ve Atatürk” dedi. (DHA)