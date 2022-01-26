Saat 22.00’yi işaret etti: Önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün saat 22.00’de Twitter hesabından önemli bir konu hakkında bilgi vereceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında saat 22.00’yi işaret eden Kılıçdaroğlu, bir mesaj paylaşacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00’de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.