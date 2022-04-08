Rusya’ya bir kötü haber daha! Üyeliği askıya aldı
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Rusya’ya bir kötü haber daha! Üyeliği askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapıldı. Oylamada, 175 ülkeden 93’ünün “evet” oyu kullanması ile Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı. Oylamada 24 ülke “hayır”, 58 ülke ise “çekimser” oy kullandı.

Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa oylamadan önce yaptığı konuşmada, “Rusya’nın bugün İnsan Hakları Konseyi’ndeki varlığı, kendilerinin düzenli dezenformasyon yaymasına olanak sağlıyor. Bugün İnsan Hakları Konseyi’nin bir üyesi başka bir egemen devletin topraklarında insanlığa karşı suçlar işliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan 2011 yılında Muammer Kaddafi döneminde Libya’nın ardından Rusya, İnsan Hakları Konsey’i üyeliği askıya alınan 2’nci ülke oldu.

(İHA)

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