Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü’ne saldırı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü’nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü’ne saldırdı.” ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

2 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü’ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi. ​​​​​​​

Kremlin: Saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus istihbaratı FSB ve diğer yetkililerden köprüye yapılan “terör saldırısı” ile ilgili rapor aldığını aktaran Peskov, Putin’in akşam saatlerinde köprüdeki durumla ilgili olarak yetkililer ile olay yerine bağlanarak çevrim içi toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

Dmitriy Peskov, Putin’in, Kırım’a giden araçlara ve vatandaşlara yardım edilmesini istediğini ve köprünün tamir edilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Rusya’da ilgili tüm kurumların, Ukrayna tarafından Rusya’nın bölgelerine yaptığı terör saldırılarına karşı koymak için çalıştığını vurgulayan Peskov, “Bugün Kiev rejimi, bir kız çocuğunun annesi ve babası olan genç bir aileyi öldürdü. Kız, Kırım Köprüsü’nde yaralandı. Bunu herkesin duyması için konuşmalıyız. Bunların hepsi Kiev rejiminin işi. Hepimiz bu tür trajedilerin tekrarını önlemek için çalışacağız, uyanık kalacağız ve dikkatli olacağız.” diye konuştu.

Peskov, Kırım Köprüsü’nde ilave güvenlik önlemlerinin sürekli alındığını vurgulayarak, yarımadada şu anda turizm sezonu olduğunu, denetim noktalarında sıra oluştuğunu ancak güvenlik meselesinin önemli olduğunu belirtti.

Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırının nedenini bildiklerine işaret eden Peskov, “Bu terör saldırısının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Bu hepimizin daha fazla dikkatli olmamızı, ilave önlemler ve çalışmalar yapmamızı gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

Saldırıya nasıl bir yanıt verileceğine ilişkin soruyu cevapsız bırakan Peskov, Rusya’nın ABD ve Avrupa devletlerinden bilgi desteği aldığını söyledi.

Sözcü Peskov, “Kuzey Atlantik İttifakı’ndan ve Washington’dan Kiev’e sürekli olarak ne kadar bilgi geldiğini çok iyi biliyoruz, bu nedenle burada yanılsama yok.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi Sözcüsü Dehtyarenko’dan açıklama

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko, yerel basına yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’ne ilişkin saldırıyı değerlendirerek, “Ukrayna Güvenlik Servisinin, saldırı organizasyonuyla ilgili tüm ayrıntıları, zaferimizden sonra kesinlikle açıklayacağını bildirmek isteriz. Bu arada Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SBU Başkanı Vasiliy Malyuk’un, “uluslararası hukuk normlarının, operasyonel analizler ve savaş geleneklerinin düşmanın lojistik yollarını kesmeyi mümkün kıldığı” sözlerine atıfta bulunan Dehtyarenko, Kırım Köprüsü’nün şu anda Rus ordusu için askeri malzeme taşıma koridorlarından biri olduğunu kaydetti.

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)