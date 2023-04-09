Rusya’nın gözüne BOP batmış da DSP’nin gözüne ne batmış!

Türkiye’yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklaması yaptı.

Lavrov, Temmuz 2022’de gerçekleşen tahıl koridoru anlaşmasında yer alan Rus tahılının da ihracına ilişkin maddelerin uygulanmadığını açıkladı.

Tahıl koridoru anlaşmasını iki kere ve son olarak Mart ayında da 60 gün daha iyi niyetli olarak uzattıklarını ancak sorunun çözülmemesi halinde anlaşmayı iptal edebileceklerini ifade etti.

Ukrayna tahılının sadece % 3’nün fakir ülkelere, geri kalanının çok ucuz bir şekilde Batı ülkelerine gittiğini söyledi.

Eğer Rusya’nın ihracını engelleyen şartlar kaldırılmazsa anlaşmanın iptal edilebileceğini, Ukrayna’nın kara yolu ile tahılı taşıyabileceğini ekledi.

Lavrov yeni hiçbir şey söylemedi.

Üstelik Rus tahılının Türkiye ve Katar üzerinden ihracının hızlanabileceğini açıklaması ise şaşkın olduklarını ve BOP’un, İhvan-ı Müslimin ile ilişkisini hala göremediklerinin göstergesidir.

Çavuşoğlu ise bu sözler üzerine tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi gerektiğini ve Rus tahılının Türkiye’de una dönüşmesinin, Rusya’ya destek olarak algılanmaması gerektiğini Lavrov’un yüzüne söyledi.

Tahıl anlaşmasına imza atmış, Ukrayna ihraç ediyor ama Rusya ihraç edemiyor!

Suriye’den çekilmek zorunda kalıyor ama BOP eşbaşkanını göremiyor.

Göremez çünkü Rusya’yı, Avrasyacılar yönetiyor!

yüzyılın başında dünyanın kaderini değiştiren iki büyük devrim bu bölgede oldu.

Birisi Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz diğeri de 1917 Rus Ekim devrimidir.

Her iki devrim de emperyalizme karşı verdikleri haklı savaşı kazanarak gerçekleşmiştir.

1917 Rus devriminin hemen öncesinde Rusya’da, “Avrasyacılık” adı altında bir siyasi hareket başlamıştır.

Avrasyacılık, çarlığı destekleyen ve 1917 Rus devrimine muhalif bir siyasi harekettir.

Rus devrimine karşı olan bu siyasi hareket, Sovyetler’in dağılmasının ardından güçlenerek günümüze kadar gelmiştir.

Dolayısıyla Avrasyacılık, antiemperyalist bir hareket değildir!

Türkiye’de Avrasyacılık söylemi özellikle Ergenekon, Balyoz vb. davalar sürecinde çok gündeme gelmiştir.

Avrasyacılığın; ulusalcılık, cumhuriyetçilik, devrimcilik olduğu algısı toplumda yayılmıştır.

Avrasyacılığın, ne ulusalcılıkla ne cumhuriyetçilikle ne devrimcilikle ne de Atatürkçülükle ilişkisi yoktur.

Avrasyacılık, Asya’daki devletlerin ABD karşıtı bir yapı oluşturması da değildir.

Bölgede devrimle kurulan iki rejimi değiştiren Rusya ve AKP’ye son sözü halk söyleyecek.

Peki, ağız dolusu emperyalizm vurgusu yapan ve elini sıktığı BOP eşbaşkanını görmezden gelen DSP Genel Merkezi’ne sözü kim söyleyecek!