Rusya’nın çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı
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Rusya’nın çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde dün çocuk hastanesinin bahçesinde bulunan ambulansın vurulma anları paylaşıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Dün Mikolayiv’de hedef alınan çocuk hastanesinin görüntülerini yayınlayan Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, “Gizli(!) çocuk hastanesine yapılan saldırı anı” ifadelerini kullandı. Görüntülerde, hastane bahçesinde bulunan bir ambulansa bomba isabet ettiği ve ardından dumanların yükseldiği görülüyor.

“Giriş ve çıkışları kontrol ediyoruz”

Vali Kim, şehirdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, “Giriş ve çıkışları kontrol ediyoruz, ne kadar tankın olduğundan haberimiz var. Şehre yönelik saldırılar panik oluşturma amaçlıdır. Şehirden ayrılmak isteyen ayrılabilir. Yalan haberlere inanmayın, analiz edin ve kendinize iyi bakın” şeklinde konuştu. (İHA)

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