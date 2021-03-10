Rusya’dan Twitter’ı yavaşlatma kararı

Rusya, içerik kaldırma taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ın hızını bugünden itibaren yavaşlatma kararı aldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya platformu Twitter’ın içerik kaldırma taleplerini yerine getirmediği gerekçesiyle hızının yavaşlatılarak kısıtladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Yavaşlatma, mobil cihazların yüzde 100’üne, diğer cihazların yüzde 50’sine uygulanacak. “(Twitter) Kanunun gerekliliklerini göz ardı etmeye devam ederse, müdahale yönetmeliklerine uygun olarak icra tedbirlerine devam edilecektir” denildi.

Bugün itibarıyla yasa dışı içerik olduğu belirtilen 3 binden fazla gönderinin halen kaldırılmadığı, Twitter’ın faaliyetlerinin tamamen durdurulabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Twitter, Rusya’da geçtiğimiz ay tutuklanması ile ülke çapında protestoların düzenlenmesine yol açan Kremlin eleştirmeni Alexei Navalny’nin destekçileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

(İHA)