Rusya’da FSB’den dev yasadışı silah operasyonu

Rusya’da güvenlik güçleri, 28 bölgede silah ticareti yapan silah atölyesine operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda ağır silah ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

Rusya’da Güvenlik Servisi (FSB) 28 kentteki yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 251 ateşli silah ele geçirilirken, 72 kişi de gözaltına alındı. Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 28 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 37 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

FSB Sözcüsü basına yaptığı açıklamada “FSB, İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Rus Muhafızları ile işbirliği içinde, gizli atölyelerde sivil silahların savaş özelliklerinin restorasyonunda yer alan 72 kişi gözaltına alındı denildi.

CEPHANELİK BULUNDU

Operasyon düzenlenen yeraltı silah atölyelerinde 251 ateşli silah, 80 kg patlayıcı, 21 topçu mühimmatı, 9 el bombası, 25 binden fazla çeşitli kalibreli mermi, 46 sessiz atış cihazı ele geçirildi. Ayrıca bir havacılık makineli tüfeği ShKAS, üç makineli tüfek, 26 saldırı tüfeği (AK-103, AKM, AK-74, AKS-74U), 24 hafif makineli tüfek, 130 tabanca ve 67 tüfek baskınlar sırasında el konuldu. (DHA)