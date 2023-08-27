Rusya, Wagner lideri Prigozhin’in ölümünü doğruladı

Rusya Araştırma Komitesi (SLEDCOM), paramiliter örgüt Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin’in Tver bölgesinde düşen uçakta olduğunu doğruladı.

SLECDOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazası soruşturması kapsamında moleküler genetik incelemeler tamamlandı. Sonuçlarına göre, ölen 10 kişinin tamamının kimlikleri tespit edildi. Kimlikler, uçuş listesindeki isimlerle uyuşuyor” denildi. Uçuş listesinde Prigozhin’in de adı bulunuyordu.

(DHA)