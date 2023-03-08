Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile esir takası gerçekleştirildiğini ve 130 Ukraynalı savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Esir takasının sonucu olarak, Ukrayna’nın 130 askeri daha evine dönüyor. Rus esaretinden kurtarılanların 126 erkek ve 4 kadın denildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, takasa ilişkin yaptığı paylaşımda, Başka bir savaş esiri takası. Ukrayna’ya 130 asker, erkek ve kadın başarıyla döndü. Aralarında birçok Mariupol savunucusu var. Bu değişim için uzun süredir ve sıkı bir şekilde çalışan ekiple gurur duyuyorum dedi. (DHA)