Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Kiev’e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, “Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte.” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15’ten fazla araç hasar gördü.” bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın haftalar sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Zelenskiy, “Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya’da evlerinde uyuyanları, Kiev’de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, füze saldırılarının ardından Devlet Başkanlığı Ofisi önünde çektiği videoyla açıklamada bulundu.

Zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya’dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA’ları ile saldırı yapıldığını belirten Zelenskiy, “İki hedefleri var.

Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, “Ukraynalılara bugün sığınaklarda kalma” çağrısında bulundu.

“Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı”

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, “Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi.” uyarısında bulundu.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, “Kiev’in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor.” bilgisini paylaştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Kiev’e atılan roketlerden biri Zelenskiy’nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kiev’e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ofisi de bu bölgede bulunuyor. ”

Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41’i etkisiz hale getirildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.

Zalujniy, “Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi.” bilgisini verdi.

Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendi

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı.

Odessa Bölge Valisi Odessa’da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor

Ukrayna’nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Ukrayna’nın Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim de Rusya’nın Astrahan bölgesinden 47 roketin fırlatıldığını duyurarak Ukrayna’ya üçüncü dalga saldırının başladığını kaydetti.

Füze saldırıları nedeniyle Ukrayna’da elektriklerin kesilebileceği duyuruldu

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya’nın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ukrenergo’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Verilen hasarların onarılması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Şehirlerde ve kasabalarda elektrik kesintileri yaşanabilir.” ifadesine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor

Kremlin Sözcüsü Peskov ise Ukrayna’daki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor.” (AA)