Rusya, Ukrayna’da okulu vurdu: 4 ölü, 11 yaralı
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Rusya, Ukrayna’da okulu vurdu: 4 ölü, 11 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında bulunan, yardım malzemelerinin depolandığı bir okulu vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında, insani yardım malzemelerinin depolandığı bir okula saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. 10dan fazla kişinin de enkaz altında olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerinin üçünün kadın olduğu duyuruldu.

SAVAŞ SUÇU KANITLARI TOPLANIYOR

Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada ise bölgede çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, İstihkamcılar sivil halk üzerinde kullanılan mühimmatın türünü belirliyor. Polis memurları bir savaş suçunun kanıtlarını toplamaya devam ediyor denildi.

(DHA)

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