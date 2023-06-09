Rusya sağlık tesisini vurdu: 2 ölü
Haberler Dünya

Rusya sağlık tesisini vurdu: 2 ölü

Rusya’nın düzenlediği hava saldırısında Zaporijya bölgesinde bulunan Huliaipoleda bir tıbbi tesisin vurulduğu, saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusyanın düzenlediği hava saldırısında Zaporijya bölgesinde bulunan Huliaipoleda bir tıbbi tesisin vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucunda 46 yaşında bir sağlık çalışanının ve tesisin yakınında bulunan 55 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, oluşan enkaz nedeniyle de iki hemşirenin yaralandığı ifade edildi. (DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Rus ve Ukraynalı askerler böyle çatıştı

Rus ve Ukraynalı askerler böyle çatıştı

Çalıntı aracın içinde kalan 2 yaşındaki çocuk park yerine bırakıldı

Çalıntı aracın içinde kalan 2 yaşındaki çocuk park yerine bırakıldı

Youtube: Seçimle ilgili asılsız iddiaları içeren içeriği kaldırmayacağız

Youtube: Seçimle ilgili asılsız iddiaları içeren içeriği kaldırmayacağız

Rusya sağlık tesisini vurdu: 2 ölü
Dünya