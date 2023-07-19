Rusya, Odessa bölgesini vurdu: 5 yaralı

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa bölgesini vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, Sivil nesneler yine işgalciler tarafından vuruldu. 5 kişi yaralandı dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Kruk, Rusya’nın Odessa bölgesini vurduğunu duyurdu. Kruk, Cesur kurtarma ekipleri Rus terörünün sonuçlarını ortadan kaldırdı. Sivil nesneler yine işgalciler tarafından vuruldu. 5 kişi yaralandı. Müdahalelerde yaklaşık 140 kurtarma görevlisi yer aldı dedi.

ONİKS FÜZELERİ KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Odessa’ya düzenlenen saldırıya ilişkin detayları paylaştı. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Gece, Rus işgalciler havadan, karadan ve denizden fırlatılan seyir füzelerinin yanı sıra İran’a ait Shahed-136/131 İHA’larını kullanarak Ukrayna’ya güneyden saldırdı. Saldırının ana odağı Odessa bölgesiydi, kritik altyapı ve askeri tesisler hedef alındı. Saldırıda 13 Kalibr füzesi, 1 X-59 güdümlü füze, 23 Shahed İHA’sı, X-22 ve Oniks füzeleri kullanıldı denildi.

(DHA)