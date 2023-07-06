Rusya, Lviv’i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir apartman ağır, onlarca bina da ufak çaplı hasar gördü. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lviv Bölge Valisi Kozytskyi, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lviv bölgesinde gece saatlerinde füze saldırısı düzenlendi. Kalibr tipi füzeler, Karadenizden atıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Yaklaşık 30 bina ve 50den fazla araba hasar gördü ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: CEVAP VERİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lviv. Rus teröristlerin gece saldırısının sonuçları. Maalesef yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşmana kesinlikle bir cevap verilecektir. Somut bir cevap dedi.

(DHA)