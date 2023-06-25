Rusya, İdlib’de sebze pazarını vurdu: 9 ölü, 30 yaralı
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Rusya, İdlib’de sebze pazarını vurdu: 9 ölü, 30 yaralı

Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib kentinde sebze ve meyve satılan bir pazar alanını vurdu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Suriye’de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretlilerden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İdlib’de sebze ve meyve satılan pazar alanını hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan görüntülerde, bir yaralının sedyeye taşındığı anlar yer aldı. (DHA)

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