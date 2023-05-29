Rusya Dnipropetrovski vurdu: 1 ölü, 9 yaralı

Ukrayna’da Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, Rusyanın bölgeye yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusyanın saldırısı sonrası Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Synelnykte 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların arasında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırı sonrası bir evin yerle bir olduğu, yangın çıktığı ancak ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü belirtildi. (DHA)