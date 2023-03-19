Rusya Devlet Başkanı Putin, Mariupol’da
Haberler Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mariupol’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun kontrolündeki Mariupol kentine geldi.

Kremlinden yapılan açıklamada,  Vladimir Putin helikopterle Mariupol’a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti denildi.

PUTİN’İN KIRIM ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırıma gitti. Putin burada çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldı. (DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ekvador’da 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ekvador’da 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan’da seçim günü

Kazakistan’da seçim günü

Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mariupol’da
Dünya