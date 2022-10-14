Rusya, Astana’da kayıplarına yenisini ekledi

Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda Erdoğan ve Putin zirvesi sonrası, Putin’in verdiği iddia edilen gaz mesajı gündemde yerini aldı.

Bu toplantı öncesi Prag’ta gerçekleşen ve Rusya’nın dâhil edilmediği, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına değinmeden geçmeyelim.

Avrupa Siyasi Topluluğu fikrini her ne kadar Fransa atmış gibi görünse de fikir ABD’nindir. Bu fikir ile Baltık Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar Rusya çevrelenmiştir.

Türkiye başta olmak üzere topluluğa İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil edilmiştir.

Bakıldığında bu topluluktan çıkacak her karar aslında ABD’nin kararıdır. Toplulukla, Avrupa’da yaşanan enerji krizi birebir ilişkilidir. Toplantıda görev dağılım yapılmış, Rusya’ya ne söyleneceği karara bağlanmıştır.

Astana’daki Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda da başta Türkiye olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın açıklamalarına bakıldığında, ABD politikalarının öne çıkarıldığı görülmüştür.

Ukrayna’da zor durumda olan Rusya, köşeye sıkıştığı bu dönemde nefes alabilmek için kendisine sunulan her teklife sıcak bakmak durumunda bırakılmıştır.

Bölgedeki en sağlam müttefiki olan İran’ın, ABD’nin başlattığı kargaşa ile Rusya’ya elini uzatacak dermanı yoktur.

Rusya ile ABD arasında arabulucu rolü üstlendiğini iddia edilen Türkiye ise aslında net bir şekilde ABD’nin yanında yer almaktadır.

NATO ve BM’nin kınama kararı ile köşeye sıkışan Rusya, bu zirvede ABD’nin görüşlerini kendisine sunan Türkiye’nin elini sıkmak durumunda kalmıştır.

Rusya, Türkiye’yi gaz merkezi yapacağız meselesini kabul etmesi ile ABD’nin saldırılarını durabileceğini düşünmektedir. Yanıldığını anladığında ise çok geç olacaktır.

Gelelim Türkiye’nin gazını alan gaz merkezi meselesine.

Azerbaycan petrollerinin hemen hemen tamamı batılı şirketlerinde elinde olduğunu bilmeyen yoktur. ABD, hazar doğalgazını ve çıkardığı gazın % 70ini Çin’e satan Türkmenistan gazını istemektedir.

Bu proje de Rus şirketlerinin adı bile okunmaz. Türkiye’ye de bir şey kalmaz. Bir boru döşenir sırtımızdan geçer gider.

Aynı durum Ukrayna tahıl sevkiyatında yaşanmadı mı? ABD tahılın gideceği güzergâhı bile belirledi. Putin, Türkiye belirledi zannediyor. Rusya hala tahıl ihraç edemediğini görünce BM’ye sıkıntılarını iletti. Çaresizce çırpınıyor. Oysaki el sıkıştığı kişilerin, ABD’nin ulağı olduğunu görse biraz kendine gelecek ama görmüyor!

Şimdi de bu gaz olayında Türkiye başarmış gibi hava estiriliyor. Güzergâhı ve Rusya’ya söylenecek her şeyi ABD belirledi.

Son olarak Astana’da Suriye’nin konuşulmamış olması mümkün değildir!

Suriye’ye operasyonun önü açılmıştır diye düşünüyorum.