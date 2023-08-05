Rus opera sanatçısından 9.7 milyon TL’lik dava

Rus opera sanatçısı Anna Netrebko, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle işten çıkarıldığı gerekçesiyle ABD’li Metropolitan Operası’ndan davacı oldu.

BBC’nin haberine göre Netrebko, Manhattan’daki bölge mahkemesinde operaya ve yöneticisine “karalama, sözleşmeye aykırı davranış ve diğer ihlallerden” dolayı 360 bin dolarlık dava açtı.

Opera yetkilileri, Netrebko’nun, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle işten çıkarıldığı ve diğer iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklediği bilinen sanatçı, savaşın başlamasının ardından operanın baskısıyla Putin’in Ukrayna’daki faaliyetlerini kınamıştı.

(AA)