Rus işgali o ülkede de paniğe yol açtı: Orduya akın ettiler

Polonya’da Rus işgali endişesi: Binlerce kişi savunma birliklerine katıldı…

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon Ukrayna’nın yanı başındaki Polonya’da da paniğe yol açarken, son bir ayda Polonya’daki savunma birliklerine katılanların sayısı 7 kat arttı.

2. Dünya Savaşı’nda hem Nazi Almanyası hem de Sovyetler Birliği’nin işgal ettiği Polonya’da, son yıllarda Avrupa’da yaşanan en büyük savaş eski korkuları yeniden gün yüzüne çıkardı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, savaş nedeniyle Ukrayna’dan kaçan 2 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Polonya’da, çatışmaların sınırı aşması ihtimali nedeniyle yedek asker olmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Rusya’nın olası genişleme planlarına karşı 2016’da kurulan Polonya Savunma Gücü, son bir ayda yedi kat büyüyerek binlerce yedek askeri saflarına kattı. Savunma Gücü’ne katılma kararı alan 40 yaşındaki Jan Kozlovski, “Ukrayna’da yaşananlar düşünüldüğünde askeri deneyim kazanmanın görevim olduğunu hissediyorum” dedi.

RUSYA’DAN POLONYA’YA KALİNİNGRAD UYARISI

Polonya’nın Ukrayna’nın yanı sıra Rusya’nın yakın müttefiki Belarus ve Rusya’ya bağlı Kaliningrad’la da sınırı bulunuyor.

Ukrayna işgali, Rusya ile NATO üyesi Polonya arasındaki gerilimi son dönemde artırdı. Son olarak Polonyalı bir generalin, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin eline geçen Litvanya sınırındaki Kaliningrad’ın geri alınması gerektiği yönündeki sözleri Rusya’dan büyük tepki gördü. Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin, Polonya’nın Kaliningrad’ın statüsünü tartışmaya açması halinde her şeyini kaybetme tehlikesi yaşayacağını söyledi.

Polonya hükümeti, artan Rus tehdidi nedeniyle askeri harcamaları artıracağını ve 120 bin kişilik ordusunu iki kat büyüterek Orta Avrupa’nın en büyük ordusu haline getireceğini açıklamıştı. Polonya ordusunun elinde hem eski Sovyet silahları hem de NATO desteğiyle satın alınan modern askeri ekipmanlar ve savaş uçakları bulunuyor.