RTÜK’ten TV kanallarına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün bugün Fox TV, Halk TV ve Tele1’e yüzde 3 idari para cezası verdiğini duyurdu.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, bugün üst kurulun aldığı ceza kararlarını duyurdu. Taşcı’nın açıklamalarına göre RTÜK; Fox TV, Halk TV ve Tele1’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Taşcı’nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

“RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik ‘okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın’ anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan ‘tarafsız’, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası ‘can pazarında vinç ticareti’ haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten yüzde 3 para cezası verdi.

Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de yüzde 3 para cezası verdi…”

(ANKA)