RTÜK, o dizi hakkında inceleme başlattı
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RTÜK, o dizi hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında ‘Kızılcık Şerbeti’ isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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