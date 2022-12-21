RTÜK’ten Halk TV, TELE 1 ve FOX’a ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp; Halk TV’ye 3 kez yayın durdurma, Tele 1 ve Fox TV’ye para cezası verildiğini açıkladı. Konuralp, “RTÜK’ün bugünkü kararlarıyla birlikte, 2022 yılında iktidar karşısında bağımsız gazetecilik örnekleri veren kanallara kesilen para cezalarının toplamı yaklaşık 15 milyon TL oldu. Ancak kimsenin şüphesi olmasın; her türden baskıya rağmen demokrasi, adalet, gazetecilik kazanacak” açıklamasını yaptı.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, bugün Halk TV’ye 3 kez yayın durdurma, Tele 1 ve Fox TV’ye para cezası verildiğini duyurdu. Konurlap, üst kurulun kararlarına ilişkin sosyal medyadan şu mesajları paylaştı:

“KESİLEN PARA CEZALARININ TOPLAMI YAKLAŞIK 15 MİLYON TL OLDU”

“RTÜK’ün bugünkü kararlarıyla birlikte, 2022 yılında iktidar karşısında bağımsız gazetecilik örnekleri veren kanallara kesilen para cezalarının toplamı yaklaşık 15 milyon TL oldu. Ancak kimsenin şüphesi olmasın; her türden baskıya rağmen demokrasi, adalet, gazetecilik kazanacak”

Bugünkü kararların detayları ise şöyle: RTÜK, TELE1’in 18 Dakika programında Emre Kongar’ın Ekrem İmamoğlu davasına atfen yaptığı ‘İçişleri Bakanı ki muhalefet kendisine ‘Suç İşleri Bakanı’ diyor’ anımsatmasını ihlal gerekçesi saydı; kanala para cezası verdi.

“3 GÜN SÜREYLE DURDURULMASI “

RTÜK, Medya Mahallesi programı nedeniyle Halk TV’ye de üç ayrı ceza verdi. İlk ceza, para cezasıyla birlikte programın yayınının 3 gün süreyle durdurulması… Programın diğer yayınlarıyla ilgili olarak da kanal iki ayrı para cezası aldı.

“SÖZDE İHALELER NEDENİYLE PARA CEZASI”

RTÜK, ayrıca TELE1’in Açıkça, Habertürk’ün Teke Tek ve FOX TV’nin Çalar Saat programlarındaki ‘sözde’ ihlaller nedeniyle kanallara para cezası verilmesi kararı aldı.”

(ANKA)