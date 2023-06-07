RTÜK dört kanal için kararını açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Fox TV ve Halk TV’ye yüzde 5, TELE 1 ve Flash TV’ye yüzde 3 para cezası verildiğini açıkladı. Taşcı, “Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser ile karşı oy kullandık” dedi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul’un bugünkü toplantısında Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash TV’ye para cezası verildiğini duyurdu. Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. Fox TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi. RTÜK, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında ‘Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok’ sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik savıyla Halk TV’ye yüzde 5 para cezasına karar verdi.

Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle TELE 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. TELE 1’in aynı reklam kuşağındaki yayınlara, 3 ayrı rapora bağlayarak yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verildi. DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na katılmasını eleştirmesi nedeniyle de Flash Haber’e, Oğan’ın ‘küçük düşüldüğü’ gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi?

Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser ile karşı oy kullandık.” (ANKA)