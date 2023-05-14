RTÜK Başkanı Şahin’den seçim sonuçları yayınlarına ilişkin uyarı
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RTÜK Başkanı Şahin’den seçim sonuçları yayınlarına ilişkin uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00’e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00’den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.

Ebubekir Şahin, “YSK’nin bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir.” ifadesini kullandı. (AA)

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