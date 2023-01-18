Rotasyon alarmı

Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek isteyen iki iddialı rakibin maçı kalitelerine yakışır şekilde başladı. Alanyaspor baskın ataklarla, şok gol kovaladı ama istediğini yapamadı. Onların yapamadığını Galatasaray hayata geçirdi.

16. dakikada Mertens’in kullandığı duran topta Nelsson yaptığı şık kafa vuruşuyla maçı 1-0’a getirdi. 38. dakikada ilk golün asistini yapan Mertens nasıl bir dünya yıldızı olduğunu attığı müthiş golle herkese gösterdi. İkinci yarıya Galatasaray takımı skoru korumak için çıkmış gibiydi. Alanyaspor üzerine gelmeyen, oyunu sahasında kabul eden rakibinin ceza sahasında daha fazla pozisyon bulmaya başladı. 50. dakikada Alanyaspor’un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Galatasaray defansında 3 futbolcunun pozisyona müdahale etmek yerine izlemeleri Alanya’nın golü bulacağının habercisi gibiydi. İptal edilen golün ardından 67. dakikada Cavaleiro’nun benzer bir pozisyonda Nelsson ve Emin Bayram’ın arasından yaptığı vuruşla golü bulması Okan Buruk adına ciddi bir mesaj içeriyor.

2-1 sonrası Alanyaspor, Galatasaray ceza sahasına daha özgüvenli gelmeye başladı. Fenerbahçe ve Hatayspor karşısında ortadan kalkan öne geçtikten sonra skoru koruma stresi ile yapılan hatalar Alanya’da kendisini yeniden gösterdi. Galatasaray kupada devam ediyor ancak rotasyonda kullanılacak isimler noktasında kulübenin yeterli olmadığını düşünüyorum.