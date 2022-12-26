Roma dönemi lahdini 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı
Manisa’da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.’yi takibe aldı. Ekipler, S.D.’nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankaradan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.’yi gözaltına aldı. S.D.’nin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Soruşturma sürüyor. (DHA)
Gündem