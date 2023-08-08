Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray, hayatını kaybetti

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada’nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu.

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Damla Koray, babasını şu ifadelerle ebediyete uğurladı:

“Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam… Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim ‘senin çocuklar’ da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.”

Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başladı

İstanbul’da 1941’de doğan Erkin Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Koray, arkadaşlarıyla 1950’li yıllarda kurduğu “Erkin Koray ve Ritimcileri” grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960’lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya’da “The Hiccups” isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966’da İngilizce şarkılardan oluşan 45’lik plak çıkardı, fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

“Kızları da Alın Askere” ile meşhur oldu

Koray’ın 1967’de piyasaya sürülen ve “Kızları da Alın Askere” ile “Aşk Oyunu” parçalarının yer aldığı 45’lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, 1969’da kurduğu “Yeraltı Dörtlüsü” grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Daha sonra Almanya’da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971’de “Super Group” adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973’te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973’ten 1999’a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, “İlla Ki”, “Deli Kadın”, “Tek Başına”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Arapsaçı”, “Fesupanallah”, “Şaşkın”, “Sevince” ve “Yalnızlar Rıhtımı” gibi kendi bestelediği şarkıların yanında “Cemalim” ve “Köprüden Geçti Gelin” gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.

Vefatından bir ay önce yeni albüm müjdesi verdi

Ünlü sanatçı 7 Temmuz’da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından “Türk rockının babası” olarak nitelendiriliyordu.

Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada’nın Toronto kentinde vefat eden sanatçı Erkin Koray’a rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eserle gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Erkin Koray’a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Erkin Koray için taziye mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, “Usta sanatçı Erkin Koray’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.” paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübü ise mesajında “Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray’a, Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimlerden Erkin Koray için taziye mesajı

Ünlü pop müzisyeni Tarkan, sosyal medya hesaplarında, “Bir efsaneyi kaybettik. Başımız sağ olsun.” paylaşımında bulundu.

Mustafa Sandal da Instagram hesabında, “Müziğe kattığın değerleri ve inanılmaz şarkılarını asla unutmayacağız. İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın. Mekanın cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Rock müzisyeni Kıraç, X hesabındaki paylaşımda “Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde gidesin.” cümleleriyle Koray’ı andı.

“Gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi”

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Koray’ın vefatının ardından, “O, sadece bir rock müzisyeni değil, benim gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi. Güle güle Erkin ‘Baba’ seni de unutmayacağız…” paylaşımında bulundu.

Bir diğer rock müzisyeni Haluk Levent ise sosyal medya hesaplarında, “Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak. Baba! Çok özleyeceğim seni.” ifadeleriyle ünlü müzisyeni yad etti.

Rap müzisyeni Ceza da X hesabında Koray için “Saygı ve rahmetle…” paylaşımını yaptı.

“Türk rock müziğinin başı sağ olsun”

Müzisyen Nazan Öncel, Erkin Koray ile 1996’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde ya da Gönül Salıncağı’na binmeyen, Kör Olası Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle Bir Geçer Zaman Ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi, saygıyla.”

Ajda Pekkan ise Instagram hesabında, “Işıklarda uyu Erkin Koray.” paylaşımında bulundu.

Oyuncu Hasan Kaçan da X hesabında, “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Erkin baba da gidivermiş. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah Rahmet eylesin.” ifadeleriyle Koray için taziyede bulundu.

Erkin Koray’ın yakın arkadaşlarından Orhan Gencebay ise Instagram paylaşımında, “Mekanın cennet olsun kadim dostum, sevgili kardeşim Erkin Koray. Üzüntüm tarifsiz. Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu.” dedi.

Emel Sayın’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili Erkin Koray’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” mesajı yer aldı.

İsrailli gruptan taziye mesajı

Dünya turnelerinde çoğu kez Erkin Koray’ın “Estarabim” şarkısını seslendiren İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land de Koray’ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Grubun solisti Kobi Farhi, paylaşımında, “Sevgili Erkin baba. Zamanımızın en büyük rock kahramanlarından biri olarak anılacaksın. Bugün özgürce yürüdüğümüz müzik yolunu sen inşa ettin.” dedi.

Farhi, bugüne kadar birlikte geçirdikleri güzel vakitler için Koray’a teşekkür etti ve “Seni selamlıyoruz büyük efsane, müziğimizin babası. Huzur içinde yat.” temennisinde bulundu.

(AA)