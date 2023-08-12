Rize’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Rize’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Rize’de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ekrem Orhon Mahallesi’nde Selim B’ye sokakta yürüdüğü sırada, otomobil ile olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim B, müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin terk edilmiş olarak bulunduğu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaları sürdürüyor.

(AA)

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