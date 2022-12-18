Rize’de balıkçı gemisi satış ihalesi düzenlenecek

Rize’nin Pazar ilçesinde 1996 yapımı, 26 metre boyunda, 103 grostonluk balıkçı gemisi satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale açık artırma suretiyle yapılacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Geminin 1. satış ihalesi 27 Ocak 2023 tarihinde Pazar Adliyesi 1. kat İcra Dairesi önünde gerçekleştirilecek. İhalede muhammen bedel 7 milyon 25 bin Türk Lirasıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…