Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Demir Grup Sivasspor’da uzun süre çalıştık. Burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık” dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin son maçında karşılaşacakları Kayserispor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sezonu değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Değişik bir sezon oldu. Üzücü şeyler yaşadık. Sürekli aralar oldu ve bu yüzden de takımlar istediği formu yakalayamadı. Çok iyi bir form yakalıyoruz, bir anda ara oluyor. Kuvvetli takımlarla hazırlık maçı yapma şansımız da olmadı. Sıkıntılı geçen bir sezon oldu. Özellikle Avrupa’ya giden takımlara baktığınız zaman hemen hemen hepsi ligde sıkıntı yaşadı. Biz de onlardan bir tanesiydik. Ligde sonlara doğru oynadığımız Konyaspor maçı çok önemliydi. Bu maçta takımımla gurur duydum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadılar. Çok güzel oynadık ve çok güzel şeyler yaptık. Bu sezonu da böyle bitirdik” ifadelerini kullandı.

4 yıl boyunca görev yaptığı Sivasspor’da iyi şeyler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çalımbay, “Avrupa liglerine gittik, Türkiye Kupası’nı aldık. Çok güzel şeyler yaptık. Sivasspor’da uzun süre çalıştık. Burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık. Bu sezonu da iyi bir şekilde bitirdik. Kalan bir tane maçımız var Kayserispor ile. Bu maçta bazı arkadaşlarımızı oynatmayabiliriz. Dimitrios Goutas’ın düğünü var. Buna benzer şeyleri olan arkadaşlarımıza izin verebiliriz. Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz” diye konuştu. (DHA)