Rıza Çalımbay: Başakşehir maçında çok dikkatli oynamamız gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oynayacakları Medipol Başakşehir maçı ile ilgili, “Medipol Başakşehir iyi bir takım. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var.” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Başakşehir’i konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından futbolda her şeyin kötü gittiğini söyleyen Çalımbay, “Sürekli aralar, başka şeyler ve tartışmalar oldu. Hala devam ediyor tartışmalar ve bu bütün takımları bozuyor. Biz çok iyi bir dönem yakalamıştık, çok iyi gidiyorduk. Bir anda 20 günlük araya girdik. Sonra devam ettik ondan sonra bir ara daha verildi. Hazırlık maçı oynayamadık. Kendi aramızda maç yapabildik. Onun için de tabii ki istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Çok iyi bir durumdan aşağı doğru düşüyoruz ve maç eksiğimiz oluyor. Bizim her şeyden önce hazırlık maçı yapmamız lazım. Antalya’ya belki gitmemiz gerekirdi bir hafta, on gün. Orada takımlar da vardı. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Şimdi ne olursa olsun kendimizi toparlamamız gerekiyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Hepsinin bilincindeyiz. Sakat arkadaşlarımız vardı, aranın bize bir faydası sakat arkadaşlarımızın gelmesi oldu. Onun dışında bize çok zararı oldu. Tabii ki ne olursa olsun maçlarımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK DİKKATLİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR”

Süper Lig’in 28’inci haftasında pazar günü sahalarında konuk edecekleri Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, “Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hem kendi sahamızda olsun hem de deplasmanda. Bugüne kadar da çok iyi şeyler yaptık. Bunu sonuna kadar devam ettirmek için ne gerekirse yapacağız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de taraftar. Onların desteği kesinlikle çok önemli. Hem yönetim olsun hem taraftar olsun hem bizler olsun takıma çok büyük bir destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu. (DHA)