Rezidans çetesine ikinci dalga operasyon: 5 gözaltı
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Rezidans çetesine ikinci dalga operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.7 Nisan’da 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Esenyurt’ta bulunan Fly Butik Rezidence ve 2 sitenin yönetimini tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye sattıkları iddiasıyla ‘Çeto Başkan’ lakaplı Ç.Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çete elemanlarına yönelik olarak 30 Nisan’da ikinci operasyon düzenlendi.

Çeteye yönelik 7 Nisan’da İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, mağdurları şikayetlerinden vazgeçirmeleri için tehdit ettikleri iddia edilen 5 kişi de 30 Nisan’da yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece 3 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

(ANKA)

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