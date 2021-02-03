Resulayn’da iki ayrı terör saldırısı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriyenin Resulayn ilçesinde art arda 2 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 çocuk ağır yaralandı.

Rasulayn ilçe merkezinde El Barid kavşağında PKK/YPGli teröristler tarafından bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Ardından, aynı bölgede bir patlama daha oldu. Patlamalarda 1 çocuk ağır yaralanırken, bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Patlamalarla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

03.02.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn İlçe merkezinde bir dükkânda el yapımı patlayıcının (EYP) PKK/KCK-PYD/YPGli teröristlerce patlatılması sonucu yaralanan (1) kişi Rasulayn Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Patlamayı müteakip Rasulayn ilçe merkezinde başka bir dükkânda ikinci bir patlama meydana gelmiş olup, patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaylara ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli sivil vatandaşları hedef alan hain saldırıları gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda yaralanan vatandaşa Cenab-ı Allahtan acil şifalar diliyoruz. (DHA)