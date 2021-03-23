Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı
Haberler Gündem

Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriyenin Resulayn kentinde PKK/YPGli teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir kamyonette sürücüsünün haberi olmadan PKK/YPGli teröristlerce yerleştirilen mıknatıslı bomba, araç, yerel askeri polis binası yakınlarından geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.  (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı
Gündem