Restorasyon çalışmalarında 1700 yıllık taş döşeme ortaya çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Surlarda Diriliş’ mottosuyla devam eden restorasyon çalışmalarında, Yenikapı zemininde 1700 yıllık taş döşeme ortaya çıktı.

Sur ilçesindeki, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından tescillenerek Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihi surlarda, ‘Surlarda Diriliş’ mottosuyla restorasyon çalışmaları sürüyor.

İçkaleden Keçi Burcuna giden bölgede yapılan 5’inci etap çalışmalarında, Yenikapıda yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1700 yıllık taş döşemeler bulundu. Çalışmalarda, Diyarbakır’a ait bazalt döşemenin taşlarının üzeri hafif şişkin Bosaj, kenarlarının ise Lesbos tipine sahip hafif eğrisel olduğu tespit edildi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılacak çalışma ile taş döşemelerin eksik kısımları aslına uygun olarak doldurulacak.

(DHA)